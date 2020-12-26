 

В РФ предсказали взрывной рост продаж ювелирных изделий

26.12.2020, 10:06, Новости дня
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Маркировки ювелирных изделий в РФ с 2021 года спровоцирует стремительный рост легальных продаж драгоценных украшений, рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы считаем, что результат у нас будет такой же, как после внедрения маркировки шуб. Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае, будет еще и лучше», – цитирует Моисеева РИА «Новости».

По словам замминистра, до пандемии коронавируса в Федеральную пробирную палату на клеймение ежегодно отдавалось порядка 70 млн ювелирных украшений, что приносило бюджету около 1,2 млрд рублей. При этом «серый» рынок в РФ составляет от 30 до 50% от общего объема продаж, отметил Моисеев

С 1 января в РФ вводится обязательная маркировка ювелирной продукции

Напомним, в 2019 году в РФ ввели обязательную маркировку табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 марта 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.



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