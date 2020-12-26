 

Названы сроки начала госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

26.12.2020, 9:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в 2021 году, всего будет выполнено не менее семи пусков с фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Северодвинск» (СФ).

«В 2021 году после завершения летно-конструкторских испытаний начнутся государственные совместные испытания. В рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены еще два пуска», – передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Планируется, что в первом полугодии «Циркон» запустят четыре раза с борта фрегата «Адмирал Горшков», а во втором полугодии будет произведено не менее трех пусков ракеты с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Ранее сообщалось, что программа летно-конструкторских испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2020 году выполнена в полном объеме: осуществлено три успешных пуска с фрегата «Адмирал Горшков».

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» была выполнена в начале октября 2020 года. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда «Циркон» успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты превысила 8 Махов, сообщили в Минобороны. 11 декабря Минобороны сообщило о третьем пуске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Министр обороны США затребовал модернизация ядерных сил из-за Китая

16.07 / Эксперты выяснили, какое питание помогает лечить рак

15.07 / Историк Соколов сказал, кто «довел» его до убийства аспирантки

25.06 / Юный велосипедист в капюшоне бросился под колеса машины и сломал ногу

20.11 / Сутки на Донбассе. Два нарушения перемирия, один украинский военный получил ранение

17.07 / Обозреватель Independent указала Лондону на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

05.12 / Оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря

29.07 / Госдепартамент назначил координатора по делам Арктики

30.11 / В Польше арестовали украинца. Его обвиняют в попытке убить двух соотечественников

12.08 / Соловьев дал совет сторонникам отмены половой идентификации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска