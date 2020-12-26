За сутки в мире COVID-19 выявили почти у 80 млн человек

26.12.2020, 9:06, Новости дня

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По состоянию на утро 26 декабря коронавирусом в мире заразились 79 840 206 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 770 580 человек, а выздоровело 45 002 559. Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 18 756 360, а умерло 330 246 человек.

Индия находится на втором месте, в стране 10 169 118 заболевших, 147 343 умерших и 9 740 108 выздоровевших. Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 7 448 560 человек инфицированы, 190 488 – умерли, выздоровело 6 512 717 человек. На четвертом месте Россия с 2 963 290 заболевшими и 52 985 умершими, на пятом – Франция, где 2 604 595 человек инфицированы, а 62 548 умерли.

В Великобритании, Турции, Испании, Италии, Германии, Колумбии, Аргентине, Польше, Мексике, Иране и Перу количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Украина вышла на 13-е место в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.