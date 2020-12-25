 

«Заработался»: Николай Басков рассказал о выступлении не на том корпоративе

25.12.2020, 7:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский певец Николай Басков признался, что однажды он заработался и выступил совсем не на том корпоративе. О курьезном случае с перепутанными концертами артист пояснил в программе YouTube-канала Gazgolder «Музыкалити x Вопрос ребром».
Произошло это еще до пандемии коронавируса, когда у Николая Баскова было по три-четыре концерта каждый день. Однажды ему необходимо было выступить на корпоративе в ресторане «Метрополь». Певец без опоздания прибыл в заведение, исполнил запланированную программу и уже начал собираться, когда с ним связался директор.

Он поинтересовался у Николая Баскова, где тот находится. На это певец ответил, что он только что отработал в ресторане «Метрополь». Впоследствии выяснилось, что исполнитель выступил не на том корпоративе. Организаторы его ждали на втором этаже заведения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / «Угроза для природы очень серьезная»

26.11 / Борис Корчевников: «Я, по-моему, не женюсь все-таки»

15.11 / Академик РАН Шляхто рассказал, как сердечникам пережить коронавирус

02.11 / Скандалы: Твоя квартира — достояние «Газпрома»?

21.11 / Политолог: Единственная опора России в Белоруссии – силовики

17.08 / Гламурная старость — модные китайские бабушки покорили соцсети

24.07 / Полет нормальный: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Вивьен и сыном Джоном (ранее – Шайло) в аэропорту Бербанка

03.10 / Мнение: ЕС ввел санкции против Белоруссии

18.11 / Эксперты: Овощ белого цвета оказался ключом к долголетию

04.08 / Названа польза овощных смузи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска