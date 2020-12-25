«Заработался»: Николай Басков рассказал о выступлении не на том корпоративе

25.12.2020, 7:08, Разное

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Российский певец Николай Басков признался, что однажды он заработался и выступил совсем не на том корпоративе. О курьезном случае с перепутанными концертами артист пояснил в программе YouTube-канала Gazgolder «Музыкалити x Вопрос ребром».

Произошло это еще до пандемии коронавируса, когда у Николая Баскова было по три-четыре концерта каждый день. Однажды ему необходимо было выступить на корпоративе в ресторане «Метрополь». Певец без опоздания прибыл в заведение, исполнил запланированную программу и уже начал собираться, когда с ним связался директор.

Он поинтересовался у Николая Баскова, где тот находится. На это певец ответил, что он только что отработал в ресторане «Метрополь». Впоследствии выяснилось, что исполнитель выступил не на том корпоративе. Организаторы его ждали на втором этаже заведения.