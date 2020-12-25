 

Как производители воды в бутылках обманывают россиян

25.12.2020, 6:16, Разное
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По результатам анализа выяснилось, что 125 брендов разместили на упаковке указание на то, что вода имеет природное происхождение. Однако подтвердить это невозможно.

Производители бутилированной воды все чаще пользуются отсутствием в стране библиотеки с данными по химическому и изотопному составу воды в природных источниках и прибегают к различным маркетинговым уловкам. Так, иллюстрации с изображением природных объектов, в том числе гор, нередко размещают на этикетках обработанной хлором воды из-под крана

К такому обману потребителей прибегают 23 участника исследования. В свою очередь 13 компаний использовали товарные знаки, имеющие прямое указание на природное происхождение воды.

Кроме того, на этикетках 54 торговых марок лечебной и 22 торговых марок минеральной воды содержится указание на группу минерализации. При этом продукция произведена без учета национального стандарта, значит, подобные надписи не могут использоваться.

Ранее специалисты Роскачества рассказали о признаках плохого кетчупа. Они изучили 22 образца продукта разных марок. В ряде продукции были обнаружены крахмал, сорбиновая кислота и красители. Это не является нарушением, но говорит о низком качестве продукта.



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