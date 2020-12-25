После избиения лицо Юлии Волковой «собирали по кусочкам»

25.12.2020, 6:14, Разное

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Российская певица Юлия Волкова призналась, что после избиения бывшим возлюбленным лицо ей «собирали по кусочкам». Исполнительница считала, что он не хотел убивать, а ставил перед собой задачу изуродовать ее, чтобы она не могла выступать.

С бывшим молодым человеком Юлия Волкова продолжительное время прожила в Турции. Она заметила, что постепенно его внимание и забота превратились в навязчивое желание ограничить ее в действиях. Позднее в целях лечения рецидива рака певица приняла решение уехать в Россию, тот без проблем ее отпустил.

Конфликт между ними разгорелся, когда Юлия Волкова вернулась, чтобы решить с бывшим молодым человеком финансовые вопросы. Тот подкараулил ее, когда она гуляла с детьми. Он сильно ударил артистку по лицу, повредил челюсть и выбил зубы. В передаче «Пусть говорят» Волкова заявила, что после этого лицо ей «собирали по кусочкам». После медицинского вмешательства в голове у нее остались 16 болтов и две пластины.