Мнение: Мягкий Brexit
25.12.2020, 5:26,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
ЕС – давай до свидания!
Борис Джонсон радостно сообщил, что Британия покинет Евросоюз в рамках заключенной сделки.
Жесткого Брексита без сделки не будет. Сообщается, что правительство Британии пошло на ряд уступок ЕС, чтобы согласовать сделку до 31 декабря.
Расставание с Европой надо встречать с улыбкой.
В новый 2021-й год Британия вступит свободной от ЕС.
Полный текст торговой сделки на английском языке https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
PS. Между тем, более заразный британский штамм коронавируса уже выявлен в Германии. Закрытие авиасообщения с Британией ожидаемо не помогло остановить его распространения по Европе. В январе ждем в России.
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет