 

Мнение: Мягкий Brexit

25.12.2020, 5:26, Разное
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ЕС – давай до свидания!

Борис Джонсон радостно сообщил, что Британия покинет Евросоюз в рамках заключенной сделки.
Жесткого Брексита без сделки не будет. Сообщается, что правительство Британии пошло на ряд уступок ЕС, чтобы согласовать сделку до 31 декабря.


Расставание с Европой надо встречать с улыбкой.

В новый 2021-й год Британия вступит свободной от ЕС.
Полный текст торговой сделки на английском языке https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

PS. Между тем, более заразный британский штамм коронавируса уже выявлен в Германии. Закрытие авиасообщения с Британией ожидаемо не помогло остановить его распространения по Европе. В январе ждем в России.

Источник: Colonel Cassad



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