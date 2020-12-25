Для iPhone 12 вскоре начнут отгружать OLED-экраны BOE

25.12.2020, 5:02, Новости дня

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Как сообщили представители китайской компании BOE, от Apple к ним поступил заказ на OLED-экраны, который они уже начали выполнять. Первая партия устройств будет отгружена еще в этом месяце. Экраны понадобятся для производства новых смартфонов iPhone 12.

Впрочем, для iPhone 13 экраны также будет поставлять BOE, но они понадобятся в Apple уже в следующем году.

Ранее в сети появилась информация о том, что китайский производитель электронных устройств BOE сумел довести качество выпускаемых на своих мощностях OLED-экранов до жестких требований, предъявленных Apple. Ожидается, что американский производитель в будущем году представит четыре новые модели 13-й линейки «Айфонов». Дисплеи в них будут примерно такими же, как у предшественников.