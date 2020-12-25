В TrendForce прогнозируют быстрое восстановление светодиодного рынка

25.12.2020, 5:02, Новости дня

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Пандемия коронавируса привела к более чем десятипроцентному падению мирового рынка светодиодов. Но это ненадолго, считают аналитики компании TrendForce.

По их прогнозам, уже в будущем году мировое производство и потребление светодиодов начнет быстро восстанавливаться. Как минимум, произойдет рост на 3,8% по сравнению с нынешним уровнем, что позволит достичь уровня продаж 15,7 млрд американских долларов против 15,127 млрд в предыдущий период.

Самый большой рост ожидается в сегменте mini-LED, отмечают аналитики. Локомотивами здесь станут такие гиганты, как Samsung и Apple, которые снова получат основную долю рынка с общим объемом более 120 млн долларов США. Другие «ветки» светодиодного рынка также будут восстанавливаться.