Мнение: Белые должны платить репарации

25.12.2020, 4:32, Разное

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Новости политического покаяния в США.

Белые семьи должны предоставлять налоговую историю своей семьи для установления их связи с рабовладением.

После чего, должны быть выплачены репарации за века рабства, причем репарации должны получать даже те, кто не может доказать, что их семьи как-то пострадали от рабства.

Профессор Нью-Йоркского университета предложил заставить белых сдавать свои налоги, чтобы их проверяли на связь с рабством.

18 ноября в Калифорнийском университете в Беркли прошла дискуссия на тему « Будущее свободы: возмещение ущерба через 400 лет.. »

Целью группы было «рассмотреть, что означает вопрос о возмещении ущерба для реализации этой свободы и какое будущее может последовать за афроамериканцами после 400 лет рабства», согласно описанию видео.

В комиссию вошли профессора Бертрал Росс и Джован Скотт Льюис , оба из Калифорнийского университета в Беркли; Кэтрин Франке из Колумбийского юридического факультета и Майкл Ральф из Нью-Йоркского университета.

Каждый профессор привел прошлые примеры репараций, выплачиваемых маргинализованным людям, и сказал, что это могут быть примеры того, как выплачивать репарации афроамериканцам за 400 лет «системного и жестокого расизма».

Темой обсуждения было определение того, кто должен платить за репарации, а также кто будет соответствовать требованиям. Ближе к концу дискуссии Ральф предложил белым людям представить свои налоговые отчеты для расследования на предмет связи с рабством.

Ральф предположил, что «каждая белая семья» должна будет предоставить свои налоговые отчеты, и на основе этих документов «кто-то» сможет оценить, были ли они связаны с рабством.

«Я также думаю, что с точки зрения, вы знаете, обратная сторона вопроса о том, кто является потерпевшей стороной, кто является жертвами, заключается в том, кто должен платить за это и кто несет ответственность, и я думал так же, как и другие мои участники дискуссии обсуждали, что, если бы существовала финансовая версия «23 и Я», где каждая белая семья в должна была сдавать свои налоговые отчеты на протяжении поколений, и кто-то мог бы выяснить, были ли они каким-то образом связаны с рабством? » – спросил Ральф.

«Что мы, вероятно, обнаружим, так это то, что так много людей связаны с историей рабства, которые не считают себя или своих предков рабовладельцами или кем-то еще, понимаете? И я думаю, что точно так же, как подавляющее большинство белых людей в этой стране извлекли выгоду из рабства, подавляющее большинство чернокожих в этой стране так или иначе пострадали и пострадали от порабощения и его наследия », – добавил он.

Ральф сказал, что он будет согласен с продолжением предлагаемого исследования, потому что он считает, что это нечто более распространенное, чем ДНК.

«Мы можем углубиться в этот вопрос и вроде как установить, кто и кому должен, но это будет нечто большее, чем что-то строго в ДНК», – объяснил Ральф. «Это больше о разновидности политической категории Белизны и политической категории Черноты, и о том, что это значит для людей, которые вроде как обычно призываются на эти роли, вроде как набираются на эти роли … Итак, в конечном итоге, вы знаете, это те люди, которые получают выгоду, и люди, которые получают травмы, и, следовательно, именно так мы должны рассматривать эти долги ».

Относительно того, какие черные люди должны получать репарации, Франке сказал, что вместо того, чтобы отдавать их определенным людям, чьи предки были порабощены, все черные люди должны иметь возможность получить репарации.

«Возмещение должно быть доступно черным людям, а не только потомкам порабощенных людей», – сказал Франке. «Не обращайте внимания на практические проблемы ограничения репараций только для тех, кто может доказать связь ДНК с кем-то, кто порабощен, потому что этих записей не существует».

Ральф, который называет «рабство и тюремное заключение» двумя областями своих исследований / интересов, сказал Campus Reform, что считает возмещение ущерба таким же, как исправление повседневных проступков.

"Мои мысли согласуются с широко распространенной практикой вынесения судебных решений о телесных повреждениях для содействия возмещению ущерба жертвам гражданских правонарушений (таких обычных, как автомобильная авария) или столь же серьезных, как злодеяния (включая войну, геноцид и рабство), и предполагаю, что мы согласны что Трансатлантический океан – это злодеяние, – сказал Ральф.

Роква Монтес, исполнительный директор по связям со СМИ Калифорнийского университета в Беркли, не ответил на запрос Campus Reform о комментарии.

https://campusreform.org/article?id=16480 – цинк

Наклевывается нехилый гешефт, особенно для тех, кто сядет на раздаче, в случае если подобные идеи получится хотя бы частично реализовать при Байдене.