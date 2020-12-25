 

Россия заявила о влиятельных заступниках эсэсовца Оберлендера в Канаде

25.12.2020, 4:24, Новости дня
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Влиятельные заступники нациста Гельмута Оберлендера, причастного к расстрелу 27 тыс. человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году, пытаются затормозить лишение его канадского гражданства, заявило российское посольство в Оттаве.

В посольстве сообщили, что власти Канады «отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в РФ не запрашивали». Сейчас дипломатам «не известно о каком-либо диалоге» с Оттавой по Оберлендеру. Хотя его вина в нацистских преступлениях неоспорима, процедура лишения его гражданства затягивается, а адвокат утверждает, что дело «еще далеко не закончено» и процесс депортации не ведется.

По словам российских дипломатов, «влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему «канадскую прописку» до ухода из жизни», передает РИА «Новости».

Напомним, Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942-43 году, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.



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