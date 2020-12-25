Сделка Британии и ЕС не учла спор о Гибралтаре

25.12.2020, 4:24, Новости дня

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Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя призвала Лондон заключить соглашение по пересечению испанско-британской границы в районе Гибралтара до 1 января – соглашение Великобританиb и ЕС вопрос Гибралтара не учитывает.

Ежедневно границу британской заморской территории, принадлежность которой оспаривает Мадрид, пересекают тысячи испанцев. Власти Испании и Гибралтара заинтересованы в сохранении свободного передвижения после выхода Великобритании из ЕС, но Мадрид и Лондон, как сообщила министр, «пока не достигли соглашения».

Она подчеркнула, что «осталось очень мало времени» и напомнила про блокировку движения фур на границе с Францией «в последние дни». Договориться мешают «технические детали возможного решения», которое уберет «все, что предполагает внешнюю границу ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на 24 Horas.

Pais пишет, что Мадрид предлагает паспортный контроль для британцев, прибывающих в Гибралтар (в аэропорт и по морю), но свободное передвижение на приграничном переходе с Испанией. Министр заявила, что «необходима большая доза политической воли». Без соглашения «Гибралтар превратится во внешнюю границу Европейского союза». Гонсалес Лайя призвала Лондон «оставить за рамками» диалога вопрос о территориальной принадлежности Гибралтара. По ее словам, если договориться не удастся, то это произойдет не по вине Испании.