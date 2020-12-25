Бой у танцзала

25.12.2020, 4:16, Разное

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Красноярск 90-х: как пытались остановить Быкова и как это не получалось. Глава из новой книги.

В издательстве «Новой газеты» вышел документальный роман Алексея Тарасова о Красноярске 90-х и сегодняшнем деле Быкова «На три метра под цветы. Братва хоронила своих глубоко, опасаясь даже мертвых. Но они заговорили». Сегодня мы публикуем из этой книги фрагмент. Начало 90-х. Парни с Предмостной, Демоев, Наумов, Войтенко, Инин (слева направо). Из архивов родственников

Краткая к нему предыстория.

Начало Быкова связано с ребятами с Предмостной площади: эта бригада поднимет его и расчистит ему путь, убирая с него уголовных авторитетов. В начале 1994 года часть группировки — прежде самые близкие к Быкову Наумов, Инин, Герасимов, Демоев — пойдет в раскол. Разойдутся друзья, ходившие в одни ясли и школу № 17, разойдутся братья: Кирилл Войтенко (самый младший, ему 19 лет) уйдет за отколовшимися, его старший брат Глеб останется с Быковым. Гражданская война.

Начнется летом 94-го. Сначала взрыв перед мерсом Быкова у «Шоу Азарт» на Предмостной. Потом тут же, во дворах на Предмостной, расстреляют Наумова и младшего Войтенко. Потом бесследно исчезнут Инин и Герасимов. Бывшие друзья позовут их поговорить и убьют в той же квартире на улице Новосибирской, где прежде Быков, по версии следствия и показаниям трех свидетелей, давал указания насчет убийства Наумова и Войтенко.

Но почему остался тогда в живых Демоев? Его кончат только в 1998-м и на абсолютно левой стрелке. На кирпичном заводе, на разборке с чеченами: пойдет на них как в начале 90-х — грудь нараспашку, громко матерясь. Застрелят.

Сейчас на Бадалыке на «Аллее героев» бывшие друзья лежат рядом: Наумов, Войтенко, Демоев. Тела Инина и Герасимова не найдены.ь

Почему Юру Демоева не убили еще в 1994-м?

…В августе 1994 года в Красноярск прилетают и недолго гостят Тед Тернер и Джейн Фонда: губернатор Зубов хочет застолбить Игры доброй воли (альтернативу Олимпийским) 2002 года за городом на Енисее. Виктор Цимик — среди встречающих. После экскурсии по городу и переговоров в краевой администрации заезжает домой — через квартал на том же проспекте Мира — переодеться перед ужином с американцами. Цимика ждут.

За его расстрелом наблюдает в глазок сосед по лестничной площадке. Убийц трое, один — высокий.

Пять пуль в Цимика вгонят 4 августа, аккурат между убийствами Наумова/Войтенко и Инина/Герасимова.

Цимик — бывший второй секретарь красноярского горкома КПСС, удачно двигавшийся и в новом времени. Именно его в начале 90-х считали самым влиятельным бизнесменом в Красноярске. Он действительно интересовался и КрАЗом, и СаАЗом (Красноярским и Саянским алюминиевыми заводами), скупал акции. Если за Быковым, шедшим с Цимиком параллельно, стояли Черные и столичный криминалитет, за Цимиком — местные связи.

Виктор Цимик. Фото из архивов автора

И в 90-е в городе много говорили, что Цимика активно склоняли к финансированию группировок, противостоявших Быкову. Мог ли Быков опасаться связки между Цимиком и Наумовым, раскольниками? Да. В 1997-м спрашивал у Быкова, зачем и почему убили Наумова и Войтенко. Тогда он мне ответил: «Они захотели заняться алюминием. Отслеживали меня, Татарина. Кто за ними стоял? Покойникам в душу не заглянешь».

Так вот, про высокого убийцу: менты думали на Демоева. Им тоже не давал покоя этот вопрос: почему он остался в живых, ведь всех его самых близких друзей закопали?

У меня есть записанные свидетельства (но не из первых рук), как быковские его избили, унизили и сломали. Его былые приятели. И есть версия, что в финале ему дали поручение: Цимик. И он его исполнил. Чужой кровью заслужил себе отсрочку. Но, повторю, эта версия не доказана.

Фактов немного: Демоев больше уже не приближался к быковским. Помог вдове Наумова купить квартиру.

Есть и другое свидетельство — Демоев остался жив чудом, его убивали тоже. Тогда же, вместе со всеми, кто пошел в раскол. Бизнесмен Г., близкий одно время к быковским, сказал мне: «По моему скромному мнению, тогда Юре (Демоеву) помогло выжить богатырское здоровье. На него было совершено покушение. Подробностей не помню. Стреляли из ПМ в упор в живот в подъезде. Пуля, видимо, не набрала на коротком ходу кинетической энергии и засела в брюшине. Позже встречал его в Новосибирске, будучи там по делам. Юра сильно похудел, вдвое, и стал более философичным. Разговорились. Ехал он домой с товарищем после реабилитации в Белокурихе (сибирский санаторий. — А. Т.) от последствий». — «А когда в него стреляли, не помните?» — «Честно говоря, не помню. Но где-то рядом с теми событиями, похоронами Саши Наумова и Кирилла».

Быков, безусловно, феномен. Когда он уже войдет в краевой истеблишмент, будет заседать бессменно в ЗакСе, один из его коллег расскажет про откровенные беседы с ним: он божился, что не убивал.

Действительно, нет ни одного достоверного на все сто свидетельства, что Быков сам, своими руками не то что убил — даже ноги-руки кому-то переломал.

А его люди, близкие к нему, самые близкие, убивали других людей десятками. Убивали не кого-то — своих друзей. Все фундаменты зданий, построенных в Красноярске в 90-е, вызывают у знающих людей недоверие, надо бы проверять на инородные вкрапления — аппаратура сейчас позволяет. Это недоверие, конечно, шуточное, это юмор такой.

И так выходило, что это делалось для него, для его взлета — им самим-то, близким к нему парням, не перепало ничего, у многих, как и у их жертв, даже могил нет. А Быков — принц. При этом — без начального капитала, без роду-без племени, с очень простыми и рядовыми родителями, из самого что ни на есть захолустья. И он манипулировал легко массами, эксплуатировал братву, менял ее, и никто — ни один — не смог его остановить.

Как такое могло быть? Один красноярский сыщик сейчас мне сказал:

— Я тоже много об этом думал. И спрашивал у Паши (Цветомузыки). Кто мог воздать Быкову должное? До отстрела синяков (уголовных авторитетов. — А. Т.)? И после — мог ли кто? Паша ничего не сказал мне по существу. Только согласился, что не нашлось того, кто бы Быкова жестко осадил. И еще Паша спросил: думаете, Ляпа (красноярский положенец, конфликтовавший с Быковым и убитый в конце 1993-го. — А. Т.)? Ляпа, да, был классный мужик, но старался быть над всем, всем все передоверял, это его и подвело, а Быков — трудоголик, дойдет до зерна последнего. Поэтому и на КрАЗ его взяли. Ляпу ведь тоже рассматривали. Но Ляпа ленивый был, а Быкову надо было стараться. И он старался. Вот и все, что сказал Паша. А потом, когда никого вровень с Быковым не осталось, — кто бы мог? Березовский, когда пытался заровнять с ним вопрос, как прилетел, так и улетел. Сказал: пусть сами (Лебедь и Быков. — А. Т.) разбираются. Один — сапог, другой — боксер.

У Быкова действительно помимо его работы, его восхождения все выше на криминальный олимп не было ничего, это и работа, и вся его жизнь, он в нее погружался целиком, так, точно завоевывал себе бессмертие, и никогда ни перед кем и нигде он не будет отвечать за содеянное им, и нет ничего, кроме этого света, а этот свет — это баксы, алюминий, стволы, вот эти рожи вокруг… Говорил: «На них (преступных авторитетов. — А. Т.) влияет авторитет моих действий, которые дают конкретный результат, мой бизнес. Мы стараемся контролировать каждый шаг, особенно финансовый. Чуть в сторону отвернешься — и деньги могут попасть в неугодный банк, в который потом опять ходить и за счет неформальных методов свое забирать…» Но когда вдруг трудолюбие и погруженность в любимое дело стали решать все?

Быков (ныне арестант) и Усс (ныне губернатор). Из инстаграма Быкова

Я продолжал задавать все тот же вопрос. Как у него получилось и почему никто ему не ответил? Вот другое мнение. Один из руководителей следственного подразделения:

— Да, напарываются такие люди, как правило. Быков должен был получить свое. Но жизнь складывается не по арифметическим правилам, и если кто сильный, он не обязательно победит. Был, допустим, некто более сильный, чем Быков, но его машина случайно сбила, и никто просто даже не узнал, что он был более сильный. И ничего у него не получилось. Куча людей, которых мы знали или знаем, должны были бы разобраться. Отцы — Инина, Пугачева, других убитых. Еще больше людей, о которых мы и не знаем ничего. Быков ходил по заведениям, он доступен был, но никто не сумел. Да, по логике Быков должен был погибнуть. Судьба спасла? Это область догадок. Мы о многом не знаем; может, и были такие. Точно знаем про одного, кто на него с винтовкой побежал, там сильный внутренний мотив был. После Пугачева, Тимофея (тренера), Ляпы — все эти люди были дороги ему, и всех завалили — у него была реально лютая ненависть к Быкову.

Последнее — о Евгении Ковале. В 2010-м ему дали 22 года, сидит. Служил в разведподразделении, в 1996-м на его глазах быковцы вытащили его друга Славку Пугачева из кафе «Океан» и, отвезя в Покровку, забили там насмерть. Убили многих, кто ему был близок и дорог, и он ждал Быкова у «Яхонта» с винторезом. Не сложилось. А потом от одного быковца (Грабовского) взял заказ на другого (Назарова) и убил. С остервенением, всадив всю обойму. Чтобы хоть кого-то из них. При этом за деньги. За что и сел. По отрывочной информации, готовил покушение на Быкова и его бывший друг Киса.

Была еще одна глухая, непостижимая история, до истины там уже не докопаться. Когда Быков вернулся из США, на Предмостной у бывшего концертно-танцевального зала, теперь «Шоу Азарт», прямо на том же месте, где его пытались взорвать летом, случился настоящий бой. С продолжением в тех же дворах, где расстреляли Наумова и младшего Войтенко.

Точно мало там было крови. Добавили. Именно в тех же точках города, на той же силовой линии. Тот же городской психоз дал о себе знать, те же прохудившиеся нервы внутри загудели, непроизвольно задергалось там же спустя полгода.

Наряд вневедомственной охраны замечает двух подозрительных с объемистыми сумками (типа «мечта оккупанта»), слишком целеустремленно и быстро направляющихся в сторону «Шоу Азарт». Здесь на завтра назначен концерт, где будут, помимо губернатора Зубова, и Быков с Колпаковым (директором КрАЗа). Заметив приближающуюся к ним милицейскую машину, один из стремительных ходоков замедляется, сгибается, лезет в баул и, не разгибаясь, открывает огонь по экипажу. Завязывается перестрелка, затем погоня. Наряд запрашивает помощь. Вскоре одного из преследуемых хватают, вооружен он автоматом и ручными гранатами. Его товарищ, однако, огонь не прекращает. Во время боя уже задержанного бандита смертельно ранят в голову. Также ранят одного из подоспевших омоновцев и прохожую.

Отстреливаясь, второй скрывается в одном из близлежащих домов на Кольцевой. Наугад звонит в дверь. Открывает мальчик.

Похороны Наумова и Войтенко. Июль, 1994 год. Фото из архивов родственников

ПРОДОЛЖЕНИЕ