 

Специалисты Intel рассказали, как идут дела в 10-нанометровом производстве

25.12.2020, 4:08, Новости дня
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Эксперты компании Intel с оптимизмом смотрят на перспективы техпроцесса 10 нм, который сейчас производитель использует на двух американских и одном израильском своем заводе.

За последние несколько лет, говорят они, Intel удвоил производство чипов, созданных по техпроцессам 14 нм и 10 нм. Все это стало возможно потому, что люди хотят использовать современные устройства и охотно покупают их.

Сейчас уже появились более совершенные технологии, позволяющие создавать мощные процессоры меньших размеров. Однако потенциал 10 нм еще далеко не исчерпан, утверждают специалисты. Поэтому с этим техпроцессом все хорошо сейчас и хорошо будет в ближайшие годы. Кстати, по нему изготовлены процессоры Intel Core 11.



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