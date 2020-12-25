Microsoft Word получил новый инструмент для проверки грамматики

25.12.2020, 4:08, Новости дня

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В популярном текстовом редакторе появится новый инструмент для проверки грамматики. Его название звучит просто – Microsoft Editor. Компания-разработчик добавила его в Word, чтобы улучшить качество сервиса при наборе текста.

Напомним, что данный инструмент уже вмонтирован в веб-версию «Ворда». Однако теперь он войдет в «комплект» офиса, прилагаемого к операционной системе Windows 10.

По информации разработчика, в отличие от предыдущих версий инструментов для проверки текста, Microsoft Editor обладает искусственным интеллектом с машинным обучением. Это значит, что проверка станет более гибкой и лучше будет выявлять ошибки и опечатки, не обращая внимания на авторское написание некоторых слов и предложений.