Мнение: Генштаб ВС РФ об итогах деятельности ВС в 2020-м году

25.12.2020, 3:38, Разное

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Глава Генерального Штаба ВС РФ генерал армии Герасимов провел брифинг для военных атташе иностранных государств, где тезисно изложил основные итоги деятельности отечественных военных в замечательном 2020-м году.

Ключевым элементом сдерживания в условиях роста напряженности в мире названо ядерное оружие. В случае разрыва СНВ-3 в феврале 2021-го года, никаких сдерживающих ограничителей для дальнейшего развития ядерного оружия не останется. Как у нас, так и в США.

Отмечен позитивный момент, что доля современных вооружений в ядерной триаде доросла до 86%. Доля современной техники в войска доведена до 70%. Можно отметить, весьма скупое упоминание ОДКБ, что не удивительно, ввиду происходящего с некоторыми членами Договора.

2020-й. Брифинг главы Генштаба ВС РФ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в России. Прибывшим по приглашению российского военного ведомства в Национальный центр управления обороной РФ иностранным военным атташе начальник Генштаба рассказал об итогах деятельности Вооружённых Сил РФ в уходящем году и планах на будущий год.

Тезисы выступления начальника Генерального штаба ВС РФ

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, мы посчитали важным провести сегодняшнюю встречу, которая стала уже традиционной. Она является завершающей в официальных международных мероприятиях Министерства обороны России в уходящем году.

21 декабря состоялась расширенная Коллегия Министерства обороны, в которой принял участие Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. В своем выступлении Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами поставил задачи по обеспечению военной безопасности государства.

С подробным докладом выступил Министр обороны генерал армии Шойгу Сергей Кужугетович. Он подвел основные итоги деятельности Вооруженных Сил в текущем году.

Материалы Коллегии размещены в открытом доступе на сайте Министерства обороны и широко освещались в средствах массовой информации. Полагаю, что вы все имели возможность ознакомиться с ними.

В ходе сегодняшнего брифинга я остановлюсь на отдельных аспектах деятельности военного ведомства, которые имеют важное значение для понимания направленности подготовки Армии и Флота.

В настоящее время международная обстановка характеризуется дальнейшим обострением проблем глобальной и региональной безопасности.

Нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также деструктивная внешняя политика ряда государств.

Сохраняется конфликтный потенциал в Закавказье, террористическая активность в Сирии, Иране, Афганистане и Ливии. Не снижается градус напряженности в ирано-американских отношениях.

Наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, дальнейшее наращивание их военного потенциала.

Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ.

Продолжается бесконтрольное наращивание потенциала противоракетной обороны, что оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений.

Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения. Их применение позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с применением ядерного оружия.

Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия.

В этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности Российской Федерации остается ядерное сдерживание. Официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания изложены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», введенных в действие Указом Президента в июне 2020 года. В соответствии с Основами государственная политика России в области ядерного сдерживания является сугубо оборонительной и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне.

Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны. Заявления о якобы принятой Вооруженными Силами концепции «эскалации для деэскалации» являются домыслами. Ничего подобного в российских документах нет.

При определении подходов к ядерному сдерживанию особое внимание уделялось выполнению международных обязательств в сфере контроля над вооружениями. Сегодня элементы контроля содержатся только в Договоре о СНВ, который истекает 5 февраля 2021 г. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у Соединенных Штатов не будет.

Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую. 16 октября Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович заявил о готовности продлить договор без каких-либо дополнительных условий с целью создания возможностей для дальнейшей работы над новым соглашением в этой сфере.

Кроме того, в рамках ядерного сдерживания, с учетом позитивного опыта российско-китайского взаимодействия на 10 лет продлено соглашение об уведомлениях о пусках ракет. Это событие является значимым не только для Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в глобальном измерении, так как демонстрирует лидирующую роль России и Китая в снижении напряженности в регионе, где отмечается рост напряженности.

Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации Соединенных Штатов Америки.

Ранее партнерам в НАТО и США нами предлагалось подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации:

– во-первых — это возобновление диалога по военной линии для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих озабоченность у России и НАТО. Начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов;

– во-вторых — принять меры по снижению активности военной деятельности вдоль линии непосредственного соприкосновения Россия-НАТО. При этом действовать на основе взаимности и максимальной транспарентности;

– в-третьих — совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности в воздушном пространстве и на море. В первую очередь – на Балтике и в Черноморском регионе.

Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете Россия – НАТО, однако никакой реакции на наши инициативы так и не получено.

Также в последние годы отмечается активизация США и других стран НАТО в реализации комплекса мер по укреплению «северного фланга» альянса, в том числе увеличение учебно-боевых мероприятий, проводимых у наших северных рубежей под предлогом сдерживания России в Арктике.

Вместе с тем наше присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими государствами.

В течение года Вооруженными Силами решались плановые задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, а также поставке современных образцов вооружения и военной техники.

В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации.

Доля современного вооружения в ядерной «триаде» доведена до 86%.

Высокий уровень боевой готовности, надежности и эффективности стратегических ядерных сил подтвержден в ходе тренировки, проведенной в первой декаде декабря под руководством Президента Российской Федерации. Все учебно-боевые пуски выполнены на этой тренировке успешно.

В уходящем году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения.

В войска военных округов, Северного флота и Воздушно-десантные войска поставлено около 1700 ед. бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота.

Развивалась система противовоздушной обороны. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в наших приграничных районах. Это позволяет более оперативно реагировать на нарушения в воздушном пространстве. Увеличены огневые возможности средств противовоздушной обороны, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами.

В целом плановая поставка в войска вооружения и техники позволила поддерживать их исправность на уровне 95%, а доля современных образцов вооружения в Вооруженных Силах России доведена до 70,1%.

Боевая учеба остается приоритетным направлением деятельности в Вооруженных Силах.

Основным мероприятием подготовки в этом году стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020».

В нем приняли участие воинские контингенты пяти иностранных государств.

Замыслом учения не предусматривалось действий против каких-либо стран, его сценарий носил оборонительный характер.

Одной из особенностей учения являлось создание коалиционных группировок, планирование применения и управление ими в единой системе. Также апробированы новые формы применения и способы действий войск и сил.

Проведено масштабное оперативное учение «Океанский щит-2020», в ходе которого созданные межфлотские группировки сил и войск во взаимодействии с авиацией Воздушно-космических сил выполнили широкий круг задач на Западном, Арктическом и Восточном стратегических направлениях.

Кроме того, проведены совместные международные учения, это командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», специальное учение по материально- техническому обеспечению «Эшелон», российско-монгольское учение «Селенга», российско-пакистанское учение «Дружба-2020» и российско-белорусское учение «Славянское братство-2020».

В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных Сил станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021». На него традиционно будут приглашены воинские контингенты иностранных государств.

В течение года Вооруженные Силы выполняли задачи за пределами Российской Федерации.

В Сирии продолжалось оказание содействия правительственным силам в борьбе с международными террористическими организациями.

В начале года в ответ на регулярные обстрелы террористами мирных населенных пунктов, а также на атаки позиций правительственных войск и российских военных объектов сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил России была вынуждена провести операцию по освобождению от радикалов юго-восточной части зоны деэскалации «Идлиб».

В результате под контроль правительства страны возвращена значительная часть территории, созданы условия для исключения обстрелов аэродрома Хмеймим и города Алеппо. Освобождена одна из главных транспортных артерий — трасса М5, которой сейчас беспрепятственно пользуются тысячи сирийцев.

И в целом обстановка в Сирийской Арабской Республике имеет тенденцию к стабилизации.

В сентябре этого года резко обострились противоречия в зоне нагорно-карабахского конфликта, что спровоцировало развязывание военных действий в регионе.

Для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения в соответствии с трехсторонними договоренностями в зоне конфликта оперативно был развернут российский миротворческий контингент из состава 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. 15 бригада на постоянной основе обучается по Программе подготовки миротворческих подразделений. На сегодняшний день Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они обеспечивают реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий на 23 наблюдательных постах.

Для руководства миротворческой операцией развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генеральным штабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении.

Российские войска являются гарантом соблюдения режима прекращения огня и восстановления мирной жизни в Нагорном Карабахе, в который вернулось на сегодняшний день более 43 тысяч беженцев.

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения ведется работа по очистке территорий и дорог от взрывоопасных предметов. В настоящее время очищено свыше 280 гектаров территории и более 100 км дорог, обнаружено и обезврежено около девяти тысяч взрывоопасных предметов.

В целях укрепления мер доверия Министерство обороны Российской Федерации продолжает наращивание масштабов взаимодействия с зарубежными партнерами. В этом году заключено три международных договора, в том числе новый Договор о военном сотрудничестве с Республикой Казахстан.

Одним из основных приоритетов международного военного сотрудничества являлась борьба с новой коронавирусной инфекцией.

В кратчайшие сроки по решению Президента Российской Федерации были сформированы и направлены сводные отряды Вооруженных Сил для оказания помощи в очагах пандемии на территории Европы, Закавказья, а также стран Центральной Азии.

Проведенные в ходе гуманитарных миссий противоэпидемические мероприятия по дезинфекции и оказанию необходимой помощи способствовали снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди местного населения.

По-прежнему особое внимание уделяется расширению взаимных связей с государствами – участниками СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, а также развитию военной составляющей ШОС.

Под председательством Министра обороны Российской Федерации 1 декабря текущего года по видео-конференц-связи проведено заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, на котором рассмотрены предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Представители Министерства обороны России принимали участие в международных конференциях Регионального форума АСЕАН по безопасности и заседаниях Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров «СМОА плюс».

Важным этапом этой работы стало проведение 10 декабря итогового заседания «СМОА плюс» на уровне глав оборонных ведомств. Ключевым элементом стал открытый обмен мнениями по вопросам создания в регионе механизмов совместного реагирования на вызовы в сфере военной безопасности.

В следующем году Минобороны России будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны без втягивания в затратную гонку вооружения.

Современные Вооруженные Силы Российской Федерации способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников.

Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия.

В завершение нашей встречи поздравляю вас с наступающими праздниками — Рождеством и Новым 2021 годом и желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия.

Благодарю за внимание.

(с) Герасимов

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