 

«Британский» штамм коронавируса добрался до Германии

25.12.2020, 3:30, Новости дня
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Первый случай заражения новой вариацией коронавируса, распространившейся ранее в Великобритании, зафиксирован в Германии, информирует FOCUS Online со ссылкой на региональные власти.

Положительный тест сдала женщина, прилетевшая в воскресенье из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Она навещает родственников в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Первый положительный тест она сдала по прилете, с тех пор находится на самоизоляции, передает ТАСС.

Напомним, выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля. В связи с этим правительство страны ввело более жесткие ограничения.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили 43 государства, включая Россию.



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