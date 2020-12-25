Газпром и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год

25.12.2020, 3:30, Новости дня

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Глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году, сообщили в пресс-службе российского холдинга.

Встреча глав Газпрома и минэнерго Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге. В ней принял участие также чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко, передает ТАСС.

Контракт на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики между Газпромом и «Газпром трансгаз Беларусь» действует до конца 2020 года. Цена на поставку российского газа в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

В середине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о погашении Минском долга перед Россией за газ.