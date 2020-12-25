К бывшей жене Фургала пришли с обысками в Хабаровском крае

25.12.2020, 3:30, Новости дня

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Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае проводят обыски у Ларисы Стародубовой, бывшей жены экс-главы региона Сергея Фургала, сообщил источник в местных силовых структурах.

Источник ТАСС сообщил, что обыски проводятся «в рамках дела по «Амурстали» по незаконному получению кредитов». Стародубова владеет долей ООО «Торэкс».

Напомним, бывший главный бухгалтер ООО «Торэкс» Галина Алейникова уже находится под стражей. По версии следствия, она с соучастниками хотела похитить 305 млн рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск» (владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре).

Самого Фургала задержали в июле по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».