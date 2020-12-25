Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем в Москве

25.12.2020, 3:22, Разное

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал московским работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем», — сказал мэр.

Ранее о том, что 31 декабря станет выходным днем, объявили власти Подмосковья, Коми, Адыгеи, Югры, Приморья Омской и Новосибирской областей и еще около шести десятков регионов, отмечает РБК.

Губернаторы начали массово объявлять последний день года нерабочим после того, как накануне президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Он порекомендовал принять такое решение властям регионов, так как на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

«Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал Путин.