 

На ноутбуки Honor установят операционную систему Windows 10

25.12.2020, 3:14, Новости дня
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Как стало известно, менеджерам китайской компании Honor удалось договориться с представителями Microsoft о возможности использования их операционной системы Windows 10. Она будет устанавливаться на новые ноутбуки MagicBook Pro.

Подробности соглашения пока неизвестны. Однако эксперты склонны полагать, что речь идет об OEM-лицензировании. Honor обещает вывести на рынок ноутбуки MagicBook Pro уже в январе. Правда, сначала продажи должны стартовать в Китае, а немного погодя – в других странах.

Honor MagicBook Pro создают на платформе Intel Core i5. Ожидается, что новое лицензионное соглашение с американским разработчиком операционных систем не только улучшит работу китайских ноутбуков, но и позволят удешевить их.



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