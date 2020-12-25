На ноутбуки Honor установят операционную систему Windows 10

25.12.2020, 3:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как стало известно, менеджерам китайской компании Honor удалось договориться с представителями Microsoft о возможности использования их операционной системы Windows 10. Она будет устанавливаться на новые ноутбуки MagicBook Pro.

Подробности соглашения пока неизвестны. Однако эксперты склонны полагать, что речь идет об OEM-лицензировании. Honor обещает вывести на рынок ноутбуки MagicBook Pro уже в январе. Правда, сначала продажи должны стартовать в Китае, а немного погодя – в других странах.

Honor MagicBook Pro создают на платформе Intel Core i5. Ожидается, что новое лицензионное соглашение с американским разработчиком операционных систем не только улучшит работу китайских ноутбуков, но и позволят удешевить их.