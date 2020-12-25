 

Компания Microsoft разрабатывает собственные серверные чипы

25.12.2020, 3:14, Новости дня
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В Microsoft заявили о намерении выпускать собственные чипы, которые будут использованы на серверах и в линейке Surface. В данный момент компания зависима от поставок из Intel Corp. Как только стало известно о том, что основанная Биллом Гейтсом компания начала работу над созданием своих процессоров, биржевой курс акций Intel снизился на 6,3%.

Также подешевели бумаги AMD и Xilinx Inc., сообщили в агентстве Bloomberg, так как они также являются поставщиками для производства чипов.

Напомним, что сейчас компании Intel принадлежит около 90% мирового рынка серверных чипов. Вторым игроком на данном рынке является AMD, но ее доля значительно меньше. Microsoft является одним из крупнейших покупателей таких устройств.



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