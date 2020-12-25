Мнение: ФСБ нашла себе соперников по плечу

25.12.2020, 3:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как-то густо пошло – подоспел очередной идиотизм от ФСБ, точнее – на ту же тему “охраны национальной безопасности”. На этот раз – какой-то суперзверский приговор двум супругам за их фотографии на свадьбе. Ну, все читали уже: супруги Антонец из Калининграда в недобрый час 2 года назад пригласили на свадьбу местного фсб-шника, тот на свадьбе нажрался, раздавал “визитки” (!!), а потом лез со всеми фотографироваться. Фотографии попали в прессу, в том числе и в латышские газеты, ну и… “Калининградский областной суд приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к тюремным срокам за госизмену, сообщает пресс-служба ФСБ”. Причем к срокам, потрясающим воображение – к 13 и 14 годам. Обоих!

ФСБ как будто задалось целью – добиться, что сотрудников ФСБ больше никуда и никогда не приглашали: знали, что это плохая примета. “Фсбшник на свадьбе – к несчастью!” Пригласишь на свадьбу – всех арестуют, на поминки – всех потравят, на новоселье – сожгут квартиру…

Меня особенно поразило специфическое бесстыдство нынешних “рубителей палок” из чертовых “органов”: но на этот раз они в своем стремлении “докопаться до мышей” буквально поставили рекорд, обвинив несчастных супругов в работе на… латвийскую разведку! То есть им уже абсолютно наплевать на всё: на свою репутацию, на минимальное правдоподобие, на собственно Россию (которая больше Латвии примерно в 100 раз)… И добро бы это были просто бюрократические игры осатаневших от безделья чиновников с погонами! Но они ведь людям жизни ломают, обрекают практически на смерть. ЗА ЧТО?? Ради ваших дурацких “галочек”?

Понятно, что ФСБ – такая же бюрократия, что им там тоже нужно, как и всем, “делать план” по раскрытиям, поэтому в ход идет абсолютно любая мутота. С Сафроновым уже подняли сами себя на смех, обвинив в работе на “чешскую разведку” (без объяснения, какого рожна нужно чешской разведке в России). Но латвийская разведка?? Что это, Бэрримор?! У Латвии есть разведка? В Латвии всех жителей, включая младенцев, меньше 2 миллионов. Что же они “разведывали” в Калининграде – секреты производства калининградских шпрот? Или, может, хотели украсть чертежи “Искандеров”, дабы развернуть у себя их производство?

Просто интересно – много ли в Штатах судебных процессов с обвинением граждан США в работе на парагвайскую или гватемальскую “разведку”? Во Франции – обвинений французов в работе на разведку Заира или Республики Молдова?

Я бы сказал, что самое страшное – это появление подобного абсурда в сводках от ФСБ, что это признак прогрессирующей деградации этой некогда мощной спецслужбы. Но, пожалуй, еще страшнее – то количество идиотов, которые с готовностью подхватят любое, самое абсурдное обвинение от “органов”, а потом еще станут его с пеной у рта защищать, с самым серьезным видом рассуждая о том, как опасны нынче Латвия и особенно Чехия, как жаждут они всё-всё выведать у нашей россиюшки… Или станут также на серьезных щщах рассказывать, что Латвия и Чехия – это, дескать, “филиалы ЦРУ”.

Бред и то, и другое. Правда заключается в том, что никакой “разведки” у стран-лилипутов нет и быть не может – у них на это просто элементарно нет ни денег, ни мотивации. Разведка – это весьма специфическое развлечение Больших Дядь, причем и у них – на 99% абсолютно бессмысленное.

Мерзейшее дело из серии “игры идиотов”. Если главная задача ФСБ в РФ – это крышевать бизнес, травить оппозиционеров и “бороться” с “разведками” Чехии, Латвии и Эстонии – то, может, лучше им и впрямь на свадьбах визитки раздавать, но с условием больше НИЧЕГО не делать?

Очень жалко людей – Антонину Зимину и Константина Антонца. Как цинично написал в заголовке “Коммерсант” – “Измена развела супругов по колониям”.