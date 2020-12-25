Мнение: «Я приеду к тебе! Мамой клянусь приеду!»

25.12.2020, 3:00, Разное

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Каждый хоть раз в своей жизни встречался с таким типажом людей, которые очень рьяно обещают приехать – и иногда даже делают это.

Вот скажите мне: когда наш мир повернул не туда? Наверное, тогда, когда каждый отдельно взятый человек получил возможность беспристрастно «гулять» по магазинам, как бы не особо чем-то интересуясь. Просто глазеет – и всё тут!

Однако если в случае с магазином или торговым центром такой «глазела» вызывает лишь отвращение у консультантов и продавцов, которые про него в итоге просто забывают, то в случае с продажами на известных площадках – это совсем иной уровень глупости или, если хотите, психического расстройства.

Как это выглядит: человек сидит на горшке и листает ленту предложений на онлайн-барахолке. Тут он замечает какую-то безделушку или даже вполне себе нормальную такую вещь, вроде машины, бензопилы или куртки, экстренно пишет: «АЛЛО, ПРОДАВЕЦ! ПРОДАЕТСЯ? Я ПРИЕДУ! ЗАВТРА!»

Продавец, воодушевленный почти реальным ощущением денег, ибо ну не может просто так человек капсом орать в сообщениях, что заберёт вещь, а потом не приехать, так ведь?

На следующей день начинается шапито с карликами, ручными тиграми и медведем на велосипеде: в назначенный час продавец пытается дозвониться, дописаться до покупателя – будущего счастливого обладателя вещи, однако тот либо не берёт трубку, либо не отвечает, а ещё занимательнее, когда начинает отвечать примерно такое: «Здравствуйте! Прошу прощения, сейчас дела, я в ООН/НАТО/ЕАЭС на заседании, за панталонами 1939 года, которые носил ещё ваш прадед, я приеду позже. Примерно через час».

Затем у заседателя важных дел начинает рожать кошка, хомячок. Следом, когда дела закончились, по дороге человек попадает в аварию и разбивает свой «Континенталь», который купил только вчера. Ну, не уезжать же с места ДТП ради какого-то бюста Ленина, пусть даже и из гипса, в самом-то деле!

Понятно, что человек не приедет, но есть и такие, которые действительно приезжают! Этот типаж отбит на всю кочерыжку: мало того, что товарищи опаздывают на неделю со своим прибытием, так ещё и торгуются как последний раз в жизни, искренне надеясь, что не он, а ему заплатят деньги за забор коллекционных значков с Олимпиады-80.

Вишенка на торте – это поторговаться, посмотреть, потрогать – и уехать. Wat!?

Если среди читателей есть такие мимокрокодилы, пожалуйста, не тратьте время ни своё, ни чужое. У людей есть реальная жизнь, в которой встреча с вами может стоить им единственных свободных часов.