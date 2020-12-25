Мнение: Письмо: “Много тактильности, разговоров”

25.12.2020, 2:58, Разное

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Забили женщины мой ящик до отказа рассказами про “хвосты”.

Ни одной истории про реальный хвост. Все про сливы.

Я вас об этом предупреждала. Настоящий хвост потому и хвост, что вы его не видите, вам кажется, что вы правы, присвоив чужое, потому что не видите, что это чужое, поэтому у вас в поле хвост. Он портит вам жизнь, а вы его опознать не можете и, если вам на него указать, не поверите. Вот это хвост.

А если вы пишете письмо о своих от хвостах, скорее всего будет про слив, большой или маленький, и про корону, которую вы кормите тем, как вы были жестоки, коварны и бессердечны с тем, кому на самом деле на вас плевать, или даже с тем, кого вы носили на своей шее и дальше готовы носить.

Вот опишите здесь, самостоятельно, почему это совсем не хвост.

И еще объясните, зачем автор кормит корону эту письмом и что собирается делать, когда ее корона еще больше вырастет?

cecillia24

Уважаемая Эволюция,

Спасибо за ваш блог. Я читаю его уже пять лет.

У меня есть большой хвост. Я развелась с мужем, по своей инициативе, в этом году. Я не люблю его, но он был моим лучшим другом. Я почти сразу с началом брака перестала его хотеть, и это желание не восстанавливалось, хотя я ходила к врачу, сексологу, пытаясь понять, есть ли у меня гормональные отклонения или что-то на уровне здоровья. Врачи ничего не находили. Через время я начала влюбляться в других, а вначале этого года у меня совсем снесло крышу и у меня появился любовник М с ОЗ больше. Я эмигрант в западной Европе, получаю второе высшее, работаю, а он – топ-менеджер из Кремниевой Долины, приехавший в Европу поднимать стартап. На двадцать лет старше, но очень красивый и обаятельный. Я просто не могла себя сдержать.

С мужем у нас очень красивая история, и мы быстро поженились, меньше чем через год после знакомства. Он скандинав и переехал ко мне в другую западно европейскую страну. Большинство наших ссор был на фоне его низкого заработка. Мне очень хотелось чувства защищённости и конкретного будущего. Из-за того, что это он переехал ко мне, а не я к нему, мы как бы держались за меня. Мы познакомились, когда были студентами. Я первая получила работу и чтобы остаться вместе мы решили, что он тоже будет искать работу в моей стране. Он не нашёл, стал зарабатывать фрилансом, и неплохо, но все это как-то нестабильно и иллюзорно. Но он не искал местных друзей или увлечений, все наши друзья – это были мои друзья, и я чувствовала себя тем, кто сильнее. При этом подразумевалось, что когда я закончу второе высшее, мы переедем в его Данию. Мне было очень страшно от этого, потому что это ещё одна эмиграция, ещё один язык, и ничего конкретного он не предлагал. Верить, что он там сразу найдёт работу с высоким заработком, не было оснований. Мы по умолчанию считали, что он быстро найдёт там работу. Из трёх лет нашего брака, первый год мы жили за мой счёт полностью, следующие два я совмещала учебу и работу, и он платил 2/3 расходов. Я не знаю, что больше повлияло – финансовая неопределённость с будущим, мое отсутствие сексуального желания, или его грусть (он все время как-то грустил, но все это было как бы ради меня, из-за меня, потому что я хотела учиться и потому что он ради меня переехал в другую страну). Вообще не считая сексуального аспекта, у нас были очень хорошие отношения. Много тактильности, разговоров, заботы и нежности. Мы были как лучшие друзья. Ссоры случались только по поводу финансов. Я всегда думала, что когда финансовая сторона наладится, то и сексуальное желание вернётся. Но прошли года, и меня стало тянуть к другим. Меня очень это волновало, но я не могла ничего сделать.

Когда я встретила М случайно, на уроке танцев, я очень удивилась его ОЗ и ничего сразу не ожидала и не планировала. Просто почему-то не могла перестать о нем думать, просто как-то фоном по верху других мыслей. Он тогда еще заговорил со мной до начала занятий, и на уроке танцевать хотел только со мной. Он пригласил меня в ресторан, потом опять, потом на аперитив к нему. Он касался меня и говорил о симпатии, а я говорила, что очень хочу, но не могу. А по пути домой поняла, что хочу его так, что идти скользко. И потом со временем я начала ходить к нему за сексом, но очень хотела его любви. Через месяц я попросила мужа съехать, уехать к родителям, и сказала, что изменила. Я в тот момент хотела хоть как-то разрешить ситуацию, потому что не могла спать, переживала, пыталась порвать с М, но не получалось, я хотела его безумно. Муж плакал, но уехал. Я надеялась, что он найдёт работу в своей стране и мы сможем хоть как-то нормальное будущее строить. Просто понимала, что раз я уже изменяю, то это предел, это плинтус, и надо выбираться из этого хоть как-то.

С М отношения становились только серьезней. Когда муж уехал, я стала ночевать у него каждую ночь. Спустя полтора месяце я засобиралась обратно к мужу. Я тогда сказала ему, что вижусь с другим мужчиной и он пришел в ярость. Мне жутко хотелось не быть виноватой, не чувствовать эту боль разлуки, но я продолжала не хотеть его, ни капли. Тогда М пришёл ко мне домой, сказал, что любит и хочет быть вместе. Приехала к мужу, плакала, скучала по М, иницировала секс, но думала об М. Уехала к маме на два месяца, работала онлайн. Не могла ни о разводе попросить, ни вернуться к мужу. Он тоже разродиться не хотел, хотя стал безумно злым за измену. В какой-то момент стал искать жилье, чтобы с детской комнатой, предлагал разные варианты. Я просто ничего не могла ответить. М перестал общаться со мной, так как, по его словам, моя нерешительность оставляла его в подвешенном состоянии. Поехали с мужем в отпуск в Испании, там не говорили о проблемах, любовно и нежно провели время, но думала я об М. После лета, возвращаясь в свою страну, где был и М, я не планировала с ним встречаться, и мы с мужем уже вроде как сошлись обратно. Он так и не нашел работу к тому времени. Но в день возвращения я снова начала маниакально думать о нем, и о сексе с ним, и через два дня пришла к нему. Муж должен был приехать через неделю. М все ещё хотел быть вместе, сказал, что он серьезно настроен, познакомит с сыном, хочет быть со мной. Поняла, что бесполезно возвращаться к мужу – я либо снова начну изменять с М, либо подавлю это все, но появится кто-то другой. Попросила развод. Нас развели через два месяца.

С М мы до сих пор вместе, видимся и спим вместе ежедневно. Говорим о любви друг другу. Но я ничего не могу сделать с чувством вины по отношению к мужу. Когда мы с М занимаемся сексом, у меня бывает ощущение, что муж за нами смотрит. Я иногда не могу сдержать себя от слез, и пишу себе в дневник письмо ему, извиняюсь. Я не хочу его, и даже когда под давлением вины думаю все вернуть (что вряд ли возможно все равно), вспоминаю наш секс, и понимаю, что ничего бы не вышло. Но у нас была близость душевная, дружба, быт очень хорошо построен. Мне его не хватает чисто по-человечески. Я не знаю, что с этим делать. Он меня ненавидит, а вся его семья тем более.

Прочитала у вас в посте, что хвост уходит если быть порядочнее в будущем. Но я не понимаю, что надо было сделать по-другому? Он же наверняка будет счастливее с кем-то, кто его хочет и любит. Я не обманывала, во всяком случае долго, рассказала правду как можно быстрее. Мне все еще стыдно за то, что я его винила в недостатке денег, хотя это объективная вещь – мне действительно страшно строить семью с кем-то, кто финансово нестабилен, тем более в не своей стране. Я правда верила, что если он подправит финансовый аспект, то все наладится, потому и винила. Может это была иллюзия. Я много раз извинялась перед ним.

Спасибо за вашу работу.

Искренне,