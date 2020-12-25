Мнение: Никто не даст нам…

25.12.2020, 2:48, Разное

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Бывший посол США в России при Обаме Макфол недавно достаточно обстоятельно высказался по поводу будущих отношений администрации Байдена и Кремля – естественно, так, как он их видит. Ключевая фраза Макфола – эти отношения будут строиться не на выгоде, а на ценностях. И вот этот момент для кремлевских всегда был неясен на понятийном уровне. Здесь, в этом моменте, у них полное культурное и мировоззренческое несовпадение не только с Западом, но и вообще с любым собеседником, который исповедует идеократическую картину мира. У которого вначале идут ценности, а уже затем – интересы. У кремлевской братвы ценностей нет вообще, у них только интересы. Шкурные в основном.

Уже поэтому, кстати, совершенно неясно, почему путинская братва в нулевые годы на полном серьезе рассматривала вопрос о вхождении в мировую элиту. Совершенно не понимая принципы, на которых вообще выстроены глобальные и национальные элиты. Примитивное прочтение власти, как инструмента извлечения дохода, играет с бандитами злую шутку – они так и не смогли осознать, что любая аристократия (что западная, что восточная) – это всегда про идею. Деньги в такой системе ценностей вторичны, так же, как вторичны стометровые яхты и дворцы гектарных площадей.

В этом плане ни о каком личном контакте с людьми из новой администрации у Кремля не будет. Особенно теперь, когда иллюзий нет ни у кого. Если в начале путинского правления эти иллюзии (в том числе и внутри России) еще существовали, то теперь их нет и быть не может. За двадцать лет сложно было не увидеть никчемных, необразованных и крайне ограниченных людей с весьма примитивными желаниями и целями.

Байден, безусловно, стар. Возможно, болен. Но за его спиной стоит Обама, который очевидно не успел реализовать свои проекты за свои две каденции. И организационно именно Обама сейчас формирует команду Байдена, которая сплошь состоит из его людей. Это люди среднего возраста, но уже весьма опытные, и это другое поколение американской политики – предельно циничное, жесткое и совершенно несентиментальное. Но главное – это люди принципов, которые можно (а во многих местах и нужно) не разделять. И вот как раз с точки зрения принципов они и станут делить мир на своих и чужих. А учитывая, что новый мировой порядок, который ускоренно и прямо сейчас выстраивают глобалисты, вообще будет построен на совершенно иной морали, для дикарей и неандертальцев вроде Путина места в нем нет.

Что означают слова Макфола в практическом плане? По всей видимости, санкционная политика будет продолжена, но она теперь будет носить не секторальный, а персональный характер. Будут вводиться списочные санкции против огромного числа российских чиновников и олигархов. В конце правления Обамы такие намеки уже делались, теперь время намеков прошло. Мало того – Макфол заявил, что администрация Байдена начнет действовать практически сразу после инаугурации, а потому расчет на то, что американская машина будет привычно заниматься внутренней настройкой где-нибудь с полгода, не пройдет. Кстати, здесь есть резон – Трампу так и не удалось взять под свой контроль Госдеп и ЦРУ, которые в целом остались "про-демократическими". А потому перенастраивать эти два важнейших с точки зрения внешней политики ведомства и не придется.

Использует ли администрация Байдена ситуацию с Навальным и его попыткой отравления, сказать сложно. Пока тема остается горячей или даже теплой – вполне возможно. Тем более, что речь идет не просто о банальном политической убийстве (точнее, покушении), а о применении запрещенного химического оружия, которого у России по ее же международным обязательствам быть не может. И это – куда серьезнее, чем сам факт покушения. Может быть создан "список Навального", куда станут включать без разбора и особых обоснований массы высокопоставленного российского народа. Цель очевидна – создать для путинской номенклатуры второго эшелона невыносимые условия, так как они достаточно богаты за счет использования своего положения, а потому фактически хранят свои активы на Западе. И при этом достаточно влиятельны, чтобы суметь совершить принудительную трансформацию режима, при котором у них все рушится. Расчет будет на создание критической массы недовольных в самой путинской элите, причем создавать ее будут быстро и как можно масштабнее. Конечно, во втором акте и ее, эту номенклатуру, тоже будут спускать в отхожее место, но пока для нее будут создавать иллюзию – сделайте, как нужно, и у вас все будет хорошо. Учитывая крайне низкий интеллектуальный уровень этой братии, задача вполне реальная.

Конечно, далеко не все может получиться, но направление, в котором будет действовать администрация Байдена, вполне понятно. Уже заявлены "адские санкции", и по всей видимости, они будут только нарастать. Изменится структура санкций, секторальные удары работают плохо и слабо, так как все потери путинский режим перекладывает на плечи населения, не испытывая при этом критических проблем и рассчитывая, что с помощью террора сумеет удержать в повиновении нищающий день ото дня народ. Небеспочвенно, кстати, рассчитывая – такие же бандиты в Венесуэле в аналогичной ситуации пока вполне справляются. Почему бы бандитам в России не повторить этот позитивный для них опыт? Но вот персональные санкции против целых социальных групп – этого еще не было. Но, видимо, будет. И переложить тяготы отлучения от собственности на Западе на народ уже не получится, здесь сюжет будет совершенно иным.

Все сказанное никак не означает, что нужно рукоплескать Байдену и обамовской команде. У них свои цели, свои принципы и свои интересы. К целям и интересам народа России они не имеют ни малейшего отношения. Это наша проблема – как сделать так, чтобы путинский фашизм не просто ушел, но вместо него возникло бы что-то более человеческое и отвечающее нашим запросам. А не запросам Байдена, Обамы или еще кого-нибудь. "Никто не даст нам избавленья"…