Мнение: Музей СС под защитой ЮНЕСКО

25.12.2020, 2:44, Разное

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Занимательное, оказывается в украинском Рогатине есть музейный комплекс под защитой ЮНЕСКО, куда входит дом-музей в честь оберштурмфюрера СС причастного к убийству более 10 тыс. человек.

В Рогатине решили улучшить жизнь горожан и поменять окна в доме-музее оберштурмфюрера СС Мыколы Угрин-Безгришного.

Для этого на "Прозорро" объявили конкурс на 35 тысяч гривен. Но удивительно не это.

Оказывается, музей эсесовца входит в один музейный комплекс вместе с церковью Святого Духа, которая внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Получается, что Украина чрезвычайно обогатила всемирное наследие. До вступления в СС, Мыкола возглавлял нацистскую газету "Рогатинское слово", в которой призывал к уничтожению евреев и изощрялся в выражении любви к фюреру.

В результате деятельности Безгришного и его коллег, нацистам и украинской вспомогательной полиции удалось уничтожить всех евреев Рогатина и окрестностей – более 12 тысяч человек, включая женщин и детей.

По его инициативе, центральная улица Рогатина была названа улицей Адольфа Гитлера. В 1943 году нацист вступил в дивизию СС "Галиция". Умер в Германии в 1960 году.

Кроме музея, в Рогатине именем нацистского коллаборанта назвали улицу на которой стоит его музей.

На фото: Мыкола Угрин-Безгришный

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

Плюс еще на ту же тему.

Информагентство Министерства обороны Украины, сайт Сил специальных операций ВСУ отмечают день рождения Васыля Левковича: "человека, который творил историю борьбы за украинскую государственность". Как обычно, чем занимался "герой" в 1941-44 ничего не написано.

Из протокола допроса Левковича: "В августе 1941 я был назначен инструктором вспомогательной милиции Дубно, с октября 1941 – инструктором шуцманшафта Дубно, с января 1942 – замкоменданта полиции м. Верба, с августа 1942 по январь 1943 – комендантом вспомогательной полиции – шуцманшафт Дубно".

Сайт Яд Вашем: "В первый же месяц оккупации Дубно от рук немецкой и украинской полиции погибло около 100 человек. В августе 1942 года в гетто Дубно доставили евреев из близлежащих сел, и число его обитателей выросло до 4,500. Их расстреляли 5 октября 1942 года".

Руководил массовым убийством 4,5 тысяч евреев Дубно Васыль Левкович. В гетто местечка Вербы Левкович руководил уничтожением, по меньшей мере, 350 евреев.

Свидетелем убийства евреев Дубно стал немецкий инженер Герман Грабе. На процессе в Нюрнберге он описывал, как мужчин, женщин и детей заставляли раздеться и пройти в яму, где уже лежало около тысячи тел:

"Без плача и крика эти люди раздевались, стоя семьями, целовали друг друга и прощались. Я видел семью из восьми человек, мужчину и женщину, обоим около 50-ти лет с детьми приблизительно 1, 8 и 10 лет и двух взрослых дочерей примерно 20 и 24 лет. Пожилая седая женщина держала на руках годовалого ребенка и пела ему".

Массовый убийца и нацистский военный преступник Левкович похоронен на Аллее почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

На Украине нет фашизма (с) любой идиот