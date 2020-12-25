Киев пообещал «обязательно помешать» проекту по обеспечению Крыма водой

25.12.2020, 2:36, Новости дня

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Украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба прокомментировал сообщение властей Крыма о том, что внедрением технологий опреснения воды на полуострове займется «большая международная компания». «Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.

Ранее в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ дал совет Киеву «заняться наконец улучшением дел в своей стране».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Крыму выделили 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

19 декабря вода из Кадыковского карьера начала поступать в систему водоснабжения Севастополя, а несколькими днями ранее Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.

Президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.