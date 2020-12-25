Макрон выздоровел и покинул Версаль

25.12.2020, 2:36, Новости дня

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Президента Франции Эммануэль Макрон покинул резиденцию в Версале, где находился на карантине из-за коронавируса, сообщают СМИ.

Офис президента сообщил, что у него больше нет симптомов COVID-19. В соответствии «с действующим санитарным протоколом, изоляция президента республики может быть прекращена через семь дней» после ее начала. Макрон в период карантина оставался в охотничьем домике «Ля-Лантерн» в Версале. Рождественские праздники он проведет в Елисейском дворце, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

17 декабря стало известно, что у Макрона выявили коронавирусную инфекцию. Макрон – не единственный мировой лидер, который заразился COVID-19. Так, COVID-19 переболели премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Украины Владимир Зеленский.