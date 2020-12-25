Израиль нанес ракетные удары по Сирии

25.12.2020, 2:36, Новости дня

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Сирийские средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку, сообщило гостелевидение Сирии.

Al-Ikhbariya информирует об «израильской агрессии в районе города Масьяф в провинции Хама», где находится научно-исследовательский центр, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, 13 декабря израильские ВВС нанесли авиаудары по иранским базам, расположенным в южной, центральной и восточной частях Сирии.