В Крыму полностью запретили новогодние корпоративы в рамках борьбы с коронавирусом

25.12.2020, 2:28, Разное

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…в рамках борьбы с коронавирусом.

Власти Крыма запретили работодателям организовывать новогодние корпоративы для своих коллективов на рабочих местах, и еще больше усилили предпраздничные ограничения для заведений общепита и торговых центров. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава Крыма Сергей Аксенов.

«Работодателям запретить проведение корпоративных мероприятий, в том числе по месту осуществления деятельности (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и т. д.)», — сказано в документе.

Заведениям общепита предписали вдвое сократить количество посадочных мест. Помимо этого, власти республики ввели мораторий на работу фудкортов в торговых центрах, фудзонах и островках питания, разрешив им работать навынос, как кафе. Под запрет также попали ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия на территории ТЦ.

С 20 декабря в Крыму вступил в силу запрет на корпоративы, массовые праздничные гуляния и ночную работу заведений общественного питания. Однако эти ограничения существенно не повлияли на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе, там сохранились высокие темпы прироста заболевших. В связи с этим региональный Роспотребнадзор рекомендовал ввести новые ограничения.

Александр Егоров

— Симферополь