 

В Крыму полностью запретили новогодние корпоративы в рамках борьбы с коронавирусом

25.12.2020, 2:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…в рамках борьбы с коронавирусом.

Власти Крыма запретили работодателям организовывать новогодние корпоративы для своих коллективов на рабочих местах, и еще больше усилили предпраздничные ограничения для заведений общепита и торговых центров. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава Крыма Сергей Аксенов.

«Работодателям запретить проведение корпоративных мероприятий, в том числе по месту осуществления деятельности (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и т. д.)», — сказано в документе.

Заведениям общепита предписали вдвое сократить количество посадочных мест. Помимо этого, власти республики ввели мораторий на работу фудкортов в торговых центрах, фудзонах и островках питания, разрешив им работать навынос, как кафе. Под запрет также попали ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия на территории ТЦ.

С 20 декабря в Крыму вступил в силу запрет на корпоративы, массовые праздничные гуляния и ночную работу заведений общественного питания. Однако эти ограничения существенно не повлияли на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе, там сохранились высокие темпы прироста заболевших. В связи с этим региональный Роспотребнадзор рекомендовал ввести новые ограничения.

Александр Егоров
— Симферополь

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / “Блонд манит”: Оксана Самойлова опять предстала в новом имидже

01.11 / В Санкт-Петербурге пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья

24.07 / В Москве заочно арестовали политика Усатого

12.08 / Иммунолог Максимова: Женская косметика может вызвать аллергию у детей

26.11 / После смерти мужчины, с его телефона в течении 11 часов кто-то звонил его родным, но в трубке были слышны лишь помехи

03.12 / Я могу! – Личное мнение

06.09 / Участники фестиваля “Таврида – АРТ” встретились с суперфиналистами конкурса “Лидеры России”

16.12 / Диетолог Гюртлер рассказала, какие продукты вызывают прыщи

31.07 / Мнение: Бедная Роулинг, подлый Редклифф

13.07 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 733 тысячи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска