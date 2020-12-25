 

Владеющая киностудией Metro-Goldwyn-Mayer компания MGM Holdings рассматривает возможность продажи

25.12.2020, 2:26, Новости дня
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Кинокомпания MGM Holdings, которая владеет студией Metro-Goldwyn-Mayer, рассматривает возможность продажи. Об этом 21 декабря написало издание The Wall Street Journal, позже эту информацию подтвердил источник Reuters.

По данным источников, компания MGM связалась к инвестиционными банками Morgan Stanley и LionTree LLC и начала формальный процесс продажи. По некоторым данным, рыночная стоимость компании составляет около $5,5 млрд. 

В последние несколько лет MGM уже пыталась продать компанию, но не смогла договориться с покупателями о цене. В частности, в 2018 году холдинг вел переговоры с компанией Apple, пишет WSJ.

В MGM Holdings отказались комментировать сообщения о продаже.

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году. Ей принадлежат права на такие франшизы, как “Терминатор”, “Джеймс Бонд”, “Хоббит” и многие другие классические киноленты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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