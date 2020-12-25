 

Tesla и SpaceX теоретически могут объединиться

25.12.2020, 2:20, Новости дня
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Илон Маск не исключает объединения компаний Tesla и SpaceX. Об этом он сообщил в ответ на предложение одного из инвесторов, который считает, что созданная в результате мегакорпорация получит возможность реализовать самые смелые высокотехнологические проекты.

Можно убить даже не двух, а сразу трех зайцев, считает инвестор. Во-первых, сделать отличный бизнес. Во-вторых, осуществить мегапроекты, на который ни у Tesla, ни у SpaceX по отдельности пока не хватает капитала. В-третьих, войти в историю как компания, которая действительно изменила мир.

Впрочем, никаких предметных переговоров о слиянии или поглощении Tesla и SpaceX пока не было. Все вышесказанное существует только на уровне высказанной идеи и одобрения в стиле: а почему бы и нет?



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