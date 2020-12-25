Игровой монитор Optix G272 получил поддержку NVIDIA G-Sync

25.12.2020, 2:20, Новости дня

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Во время презентации нового игрового монитора Optix G272, представители компании-разработчика MSI рассказали о возможностях данного устройства.

Так, 27-дймовый монитор, построенный на матрице IPS, обеспечивает высокое качество изображение с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Угол обзора составляет 178 градусов.

Производитель обеспечил поддержку системы NVIDIA G-Sync, благодаря чему изображение становится более плавным. Также здесь установлена функция «ночного зрения», которая очень заинтересует геймеров. Монитор создан для многочасового напряженного просмотра. У пользователей после видеоигр глаза уставать не будут, обещают специалисты. Нагрузку на зрение снизят системы Anti-Flicker и Less Blue Light.