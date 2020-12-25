Мнение: Умри, замри, не воскресай

25.12.2020, 2:16, Разное

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В последнее время общественная апатия просто-таки висит в воздухе, буквально как смог какой-нибудь или томительный зной. Рассуждать на любые общественно-государственные темы – как в жару выполнять физическую работу: тягостно, неохота, вязко. Апатия феноменальная. Даже все потрясения 2020-го не трогают. Ничего “не зажигает”. Общественные настроения “задубели”… и, в общем, всем на все наплевать. В связи с этим даже блог вести трудно – видно, как он “провисает” в существующем вакууме. Надо, наверно, про котиков писать – хотя и котики тоже никому не нужны.

Недавняя статья Сергея Шелина “Россияне поверили в бесполезность свободы” – как раз об этом. Цитата: “…объяснять пренебрежение наших людей к собственным правам и свободам одной только духовной их неразвитостью совершенно неправильно. В этом пренебрежении есть свой смысл и своя логика. Мысль о том, чтобы прямо потребовать от властей снятия запретов, массам чужда. И не только по незрелости и неумению объединяться в группы давления, но еще больше по знанию, что коллективные требования у нас хоть и не запрещены, но почти всегда игнорируются, а уж попытки на них настаивать безусловно наказуемы”.

Шелин приводит элементарное объяснение, но оно едва ли становится от этого менее верным. Я бы сформулировал так: у российского общества закончились “истории успеха”. То есть прошло довольно много времени, чтобы какая-нибудь “буза”, затеваемая узким кругом “социально озабоченных”, достигала бы хоть какого-то эффекта. Инструментов воздействия нет, действующих общественных структур нет, от обсуждения любых проблем только мозоли на пальцах и ухудшение зрения. Смысла нет, толку нет. Даже любимая идея интеллигенции “надо уезжать” сильно полиняла, поскольку понятно, что нигде не ждут, да и, страшно сказать, нигде не лучше.

Классическая картина “выученной беспомощности”: мы ничего не предпринимаем, но не потому, что мы всем довольны, а потому что знаем: что ни делай – будет только хуже. Поэтому лучше вот так и замереть, на одной ноге – неудобно, но мы уже почти привыкли.