 

Прицепился! – Личное мнение

25.12.2020, 2:12, Разное
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Видимо, Якутия — это у нас маленькая Швейцария: народные избранники все проблемы решили и теперь на своих совещаниях занимаются проблемами нравственности.  

Депутат Пётр Амосов отчитал министра предпринимательства Ирину Высоких за неприличное, как ему показалось, декольте.

https://t.me/lenamiro/7834

Я это декольте, честно, искала. Не нашла.

   
Когда Ирина попыталась поставить депутата на место, её отчитал за это спикер: она, оказывается, не имеет права комментировать высказывание депутатов.

  Мужчина-депутат имеет право комментировать декольте женщины-министра, а она, в свою очередь, не имеет права ответить — вежливо и, на мой взгляд, слишком мягко — на его хамство.

Это и есть мужской шовинизм в чистом виде: мы тебя будем позорить и отчитывать непонятно за что, а ты, баба, молчи и по команде проси прощения, не забыв в конце покорно проблеять: «Больше не буду! Отсосать не прикажете?»

Спикер Якутского парламента заявил, что о поведении Ирины будет доложено её руководству, а я хочу доложить руководству и депутата, и спикера о том, что лично мне непонятно, на что идут мои налоги.  

На содержание вот этого народного депутата, которому больше заняться нечем, как заглядывать в несуществующее декольте женщины?

 Зато портрет Путина в кабинете висит. Прикрылся. За нравственность топит, за скрепы.   

Может, нас всех тут скоро до 25 лет родить по тройне обяжут, в платки и глухие сарафаны нарядят и поставят к плите раком кашу из сапога варить?

Девки, нравится перспективка?   Почему?

Кажется, я всё-таки феминистка. А вы?

Источник: Лена Миро



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