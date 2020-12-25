Мнение: Отношение россиян к отравлению Навального

25.12.2020, 1:56, Разное

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Левада-центр выяснил, что большинство россиян (78%) знают об отравлении Алексея Навального. Правда, 30% опрошенных считают отравление инсценировкой, 19% назвали произошедшее «провокацией западных спецслужб», а 15% видят в этом попытку власти устранить политического оппонента.

Что интересно, старшее поколение и сторонники власти считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. А вот молодежь склонны винить в отравлении российские власти.

Это что же получается? Стоит мне что-то написать про отравление Навального, как в мой журнал налетает орава стариков и старушек?

Фотография отсюда