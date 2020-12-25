Мнение: Дембельский аккорд

25.12.2020, 1:54, Разное

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Иран экстренно развертывает дополнительные силы ПВО вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США. Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas, ссылаясь на источники.

«Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома», — говорится в сообщении.

Как вариант, такое развитие событий возможно. Трамп может громко хлопнуть дверью, при том, что демократы намерены вернуться к "ядерной сделке" с Ираном. После удара по ядерным объектам которого сделать это будет невероятно сложно.

При этом стоит понимать, что ядерные объекты Ирана расположены в крайне защищенных местах, где большая часть защиты сформирована природой – скальными породами и весьма глубоким залеганием производственных площадей. Подобного рода укрытия защищены даже от ударов тактическими ядерными боеприпасами. Оперативно-тактические и стратегические заряды, мощность которых измеряется сотнями килотонн, конечно, способны нанести фатальный ущерб, но в истории пока такого рода боевого применения не было.

Впрочем, для того, чтобы создать непреодолимые сложности для демократов в вопросе возвращения к ядерной сделке, Трамп, в общем-то, и не требуется стирать в пыль ядерные объекты Ирана. Сам факт нападения уже будет препятствием. Но если будет применено даже тактическое ядерное оружие (которое вряд ли окажется эффективным для подобного рода целей), то ни о каких соглашениях речи точно не будет.

В общем, риск громкого завершения президентства Трампа на такой ноте есть. И у него достаточно авантюризма и решимости, чтобы подобный приказ отдать. Вот с выполнением могут быть сложности – уходящий президент рассматривается военными иначе, чем действующий. Он-то уйдет, а воевать потом им.