В РФ объяснили согласие Джонсона отступиться от политики «жесткого» Брексита

25.12.2020, 1:42, Новости дня

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден пойти на компромисс с Евросоюзом по спорным вопросам Брексита из-за давления профсоюзов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

«На британскую сторону, особенно на правительство и лично премьера Джонсона, давили. Посмотрите, что получилось с пандемией: фактически был парализован туннель под Ла-Маншем, скопились огромные очереди из фур. Все это, как мне кажется, оказало воздействие на Джонсона. На него давили профсоюзы, и хотя к оппозиции Брекситу он привык, но тут на него стали давить те, кто, в общем-то, поддерживал Брексит: коллективные письма, звонки, кулуарные разговоры депутатов о том, что в такое время – жесткий кризис, и Брексит просто неуместен», – передает слова Топорнина РИА «Новости».

Как отметил доцент, то, что соглашение было достигнуто перед рождественскими праздниками, стало неожиданностью. По его словам, это можно расценивать как подарок жителям королевства к Рождеству. Главным же достижением соглашения для Великобритании Топорнин считает сохранение зоны свободной торговли и беспошлинных товаров. «Политически Британия вышла из блока, а экономически осталась с ним. Это в плюс Британии, ее экономике и предпринимателям. Сохранилось гуманитарное пространство: путешествия без ограничений и виз – это большое подспорье», – отметил он.

Тем временем Джонсон заявил, что сделка с ЕС дает Лондону возможность сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что всегда отвергал предложения об отсрочке Брексита, поскольку борьба с COVID-19 является для Великобритании приоритетом. «Я хотел избежать лишней неопределенности, чтобы у нашей страны были максимальные шансы для [экономического] восстановления в следующем году», – передает его слова ТАСС.

По словам Джонсона, соглашение с ЕС о свободной торговле – важнейшая сделка из всех, которые были заключены после Brexit, так как Великобритания сумела вернуть контроль над целым рядом отраслей, сохранив возможность торговать с ЕС на беспошлинной основе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг официально объявили о достижении соглашения между Брюсселем и Лондоном о партнерстве и свободной торговле после Брексита. Соглашение включает сохранение свободной торговли и безвизового перемещения, а также, как отметили в Брюсселе, «сбалансированный» доступ к морским ресурсам. Кроме того, стороны смогут координировать санкционную политику. По словам источника Reuters, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза. При этом днем ранее сообщалось, что британская сторона пошла на «огромные уступки» в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.