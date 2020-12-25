 

Россия положительно оценила сделку ЕС и Британии

25.12.2020, 1:42, Новости дня
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Москва приветствует достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном о партнерстве и свободной торговле после Brexit, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Как отметил Грушко, РФ «положительно к этому относится», так как «одним потрясением в международных отношениях стало меньше», передает РИА «Новости».

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг официально объявили о достижении сделки, которая включает свободную торговлю, безвизовое перемещение и «сбалансированный» доступ к морским ресурсам. Сообщалось, что британским властям пришлось пойти на компромисс с ЕС из-за давления профсоюзов.



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