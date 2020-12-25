В африканских лесах обнаружен новый вид млекопитающих

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25.12.2020, 1:26, Новости дня
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В горной местности Кении среди непроходимых лесов обнаружен новый вид млекопитающих. Открытие сделали финские ученые из Хельсинского университета, находившиеся в Африке в научной экспедиции.

Речь идет о новом виде древесного дамана, поясняют специалисты. Ранее он не был описан в научных источниках.

Внешне животное чем-то похоже на морскую свинку. Правда, генетический анализ позволит точно определить, что данный вид сродни слонам. Зверьки ведут ночной образ жизни и почти никогда не спускаются с деревьев. Видимо, поэтому до сих пор ученые не зафиксировали их существование. Впрочем, животные оказались довольно-таки шумными. Они издают звуки силой до 100 децибел. Возможно, так они подыскивают пару.



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