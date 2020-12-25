Желающим похудеть советуют заниматься спортом на холоде

25.12.2020, 1:26, Новости дня

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Канадские ученые решили выяснить, в каких условиях человеческий организм теряет больше веса при физических нагрузках. Для этого они собрали фокус-группу из 11 добровольцев и усадили их на велотренажеры.

Интенсивные нагрузки сменялись спокойными физическими упражнениями. Испытуемые прошли несколько циклов, после каждого из которых исследователи определяли их биометрические данные и проводили взвешивание.

Казалось, что тренировки при температуре воздух ноль градусов по Цельсию были гораздо эффективнее, чем при комфортных +21. Анализ крови также показал, что в холоде окисление липидов увеличилось на 358%. Таким образом, желающим похудеть советуют заниматься физкультурой и спортом советуют не в комфортных условиях собственной квартиры.