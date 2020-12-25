«Порядочность и честь»: военный эксперт рассказал о главных качествах российских инструкторов в ЦАР
25.12.2020, 0:50,
Разное
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Либеральные СМИ назвали «российским вмешательством» отправку 300 инструкторов Минобороны РФ в Центральноафриканскую Республику. Военный эксперт Алексей Суконкин раскрыл, кем на самом деле являются специалисты.
Российский МИД 22 декабря подтвердил отправку инструкторов на территорию ЦАР. Это было сделано в рамках договора о сотрудничестве в военной сфере. Согласно этому документу, РФ обучает солдат центральноафриканской армии.
Однако этот факт не устроил либеральные СМИ и Соединенные Штаты, и в прессе стала раздуваться тема о «вмешательстве» во внутренние дела страны.
Алексей Суконкин заявил, что инструкторы работают в других государствах по собственному желанию. Они добились определенных результатов и теперь готовы поделиться своим опытом с другими.
«Не подлежит сомнению тот факт, что люди, работающие в условиях смертельного риска, по-особому воспринимают такие понятия, как порядочность и честь — история российского воинства может дать массу примеров — для них это не пустой звук», — заявил военный эксперт.
Также Суконкин заметил, что инструкторы работают не за большие деньги. Однако каждый день они подвергают себя опасности, и движут ими отнюдь не корыстные цели. “Все, что они делают, происходит по зову души”, – заключил эксперт
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