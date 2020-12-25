 

Захарова назвала источник силы РФ в «войне вакцин»

25.12.2020, 0:48, Новости дня
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Информационная война вокруг вакцин от коронавируса уже идет, в ней сила РФ заключается в правде об отечественных достижениях, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, да, война вакцин уже идет. Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности – это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», – сказала она в интервью ТАСС.

Дипломат считает важной способность отвечать на дезинформацию, опровергать ее и приводить контраргументы. «[Сила России] в правде, как всегда, правде о наших достижениях, о том, что мы делаем», – подчеркнула она.

Официальный представитель МИД отметила, что видела в западной прессе множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины. «Когда не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали «гениальную» вещь: сказали о том, что РФ плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то. Война вакцин идет, но, я думаю, это не война ученых, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта, с которыми мы имеем дело на страницах в основном западного мейнстрима, они вещают по телевизору и так далее», – добавила Захарова.

Напомним, 11 августа РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В РФ масштабная добровольная вакцинация от COVID-19 стартовала в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.



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