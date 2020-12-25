 

Бойцы ММА Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире в Москве

25.12.2020, 0:48, Новости дня
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Стычка между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве переросла в массовую драку в октагоне.

Минеев после одного из боев вышел в октагон и в очередной раз вызвал на бой Исмаилова, который вышел следом. Произошла стычка (видео доступно на Youtube-каналах «Матч ТВ» и FIGHT NIGHTS GLOBAL TV), для урегулирования ситуации в дело вмешались сотрудники ОМОН, турнир был прерван. Рамазан Исмаилов заявил, что его брат, Магомед Исмаилов, «в шутку показал проход в ноги», а Минеев «ударил его микрофоном». По мнению Рамазана Исмаилова, Минеев был «не прав, и Магомед должен был среагировать», передают РИА «Новости» и ТАСС.

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что «драка была настоящая», но высказал мнение, что «правовых последствий у нее не будет». Он пояснил, что «повреждений серьезных нет у обоих». Организаторы турнира подтвердили, что «участники отказались от медицинской помощи», Исмаилов «получил легкое повреждение носа».

Сами Исмаилов и Минеев не стали обращаться в полицию, но их доставили в отделение для проведения опроса. Источник в правоохранительных органах заявил, что Исмаилову «грозит административная ответственность» по статье «Мелкое хулиганство», «санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток». Организаторы турнира сообщили, что Исмаилов уже отпущен из полиции.

Исмаилов и Минеев встречались на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью. На счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.



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