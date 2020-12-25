Исследование: телефонные и онлайн-мошенники в 2020 году выманили у россиян 150 млрд рублей

25.12.2020, 0:40, Разное

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Телефонные и онлайн-мошенники в 2020 году заработали на россиянах около 150 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков из BrandMonitor.

По данным компании, мошенники получили 66 млрд рублей, выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы. Еще 46,5 млрд рублей они заработали на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд рублей принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Самыми дорогостоящими стали разговоры с фиктивными медработниками — в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. рублей с человека. Псевдобанковские сотрудники зарабатывали около 27 тыс. рублей за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. рублей — через банкоматы.

«Коммерсант» отмечает, что только в первом полугодии этого года Банк РФ заблокировал больше 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода за прошлый год. Один из собеседников «Ъ» заявил, что суммы заработков мошенников можно назвать «космическими» даже по сравнению с объемом чистой прибыли, которую банк ВТБ планирует заработать по итогам 2020 года (70–75 млрд рублей).

С начала введения первых ограничений для профилактики распространения коронавируса в РФ стали чаще регистрировать случаи мошенничества. Число возбужденных уголовных дел по этой статье (159–159.6 УК) с конца марта выросло на треть, следует из статистики Генпрокуратуры.

МВД также отмечает также рост киберпреступности — по данным ведомства, в январе–октябре 2020 года зарегистрировано на 75,1% больше (всего 420 662) преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. Из них самые часто встречающиеся правонарушения — кража (+82,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), мошенничество (+77,8%), мошенничество с использованием электронных средств платежа (+96,2%).