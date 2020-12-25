 

Арестович: Ермак сделал невероятную вещь – он отсек от власти олигархов

25.12.2020, 0:38, Новости дня
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Желающих лишить Андрея Ермака должности главы Офиса президента Украины много, поскольку он смог разделить власть и олигархов, рассказал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в интервью “Бабелю” 24 декабря.

“Ермак сделал невероятную вещь – по моим ощущениям, он отсек от власти олигархов. Я вижу, как принимаются решения. На своем уровне я не вижу ни одного следа влияния олигархов”, – объяснил он.

В качестве доказательства Арестович привел выступление президента Украины Владимира Зеленского на телеканале ICTV во время конституционного кризиса. По словам Зеленского, его инспирировали россияне и “Майбах” (кулуарное название партии “За майбутнє”, ее возглавляет близкий соратник украинского бизнесмена Игоря Коломойского Игорь Палица).

“Мы же знаем, кто на “Майбахе”, – намекнул он.

Арестович является внештатным советником Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. 

Ермак возглавил Офис президента в феврале 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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