 

В Украине подорожало тепло, Великобритания и ЕС заключили торговую сделку. Главное за день

25.12.2020, 0:38, Новости дня
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Нацкомиссия повысила тарифы на тепло для украинцев

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал.

Украинский политзаключенный Шумков вернулся из РФ

Украинец Александр Шумков, который три года провел в заключении в РФ по обвинению о членстве в “Правом секторе”, вернулся на родину.

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон №1078-IX о продлении закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”. Документ продлевает закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Тупицкого вызвали для вручения подозрения

Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. По данным СМИ, главе КСУ планируют вручить подозрение в уголовном производстве по поводу экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Великобритания и ЕС заключили торговую сделку

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit. “Жесткого” Brexit не будет. Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

В Молдове прошла инаугурация избранного президента Санду

Избранный президент Молдовы Майя Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность. Церемония инаугурации проходила во Дворце республики в Кишиневе. Предыдущий глава Молдовы Игорь Додон встретил Санду с цветами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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