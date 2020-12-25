 

В Харькове нашли курсанток, танцевавших под песню российской группы “Воровайки”

25.12.2020, 0:38, Новости дня
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Харьковский национальный университет внутренних дел рассказал, что удалось определить пятерых  курсанток, которые в полицейской форме танцевали под песню “Наколочки” российской группы “Воровайки”. Об этом рассказали в Харьковском национальном университете внутренних дел 22 декабря. 

Танцовщицами оказались курсантки первого курса факультета №3. Установлены также лица, которые отвечают за дисциплину в подразделениях. По результатам служебного расследования студенткам выберут дисциплинарную меру по действующему законодательству.

Девушки исполнили танец под слова: “Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках, милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп, татуировочки”.

Служба безопасности Украины в декабре 2019 года запретила въезд в Украину группе “Воровайки” в интересах обеспечения национальной безопасности.

В репертуаре певиц есть песня “Хохлы”, в которой присутствуют следующие слова: “Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится… Севастополь славный, колыбель для флота, защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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