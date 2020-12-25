Названы шесть событий, происходивших в истории только один раз

25.12.2020, 0:32, Новости дня

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История повторяется, но не всегда. Ученые назвали шесть событий, которые происходили в прошлом только один раз. Среди них – пивной потоп в Лондоне (1814 г.), во время которого в хмельном напитке утонули 8 человек, а еще один погиб от травм. Это случилось из-за аварии на пивоварне, во время которой одномоментно вылилось 1,5 млн литров пива.

Еще одно уникальное событие – появление северного сияния по всей планете, которое наблюдалось в 1859 году в результате сильнейших вспышек на Солнце. А в 1979 году медицина единственный раз в истории смогла полностью избавить человечество от страшной болезни – черной оспы.

Также только раз за всю историю запущенный с земли зонд достиг Урана и Нептуна (1996-1989 г.г.). Уникальным событием в 1795 году стал захват кавалерией морского флота около Амстердама. А в 1969 году Ниагарский водопад неожиданно стал «сухим».